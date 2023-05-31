الدوري الأوروبي.. إشبيلية وجهًا لوجه أمام روما في نهائي مثير الليلة

يتقابل فريقا إشبيلية الإسباني مع نظيره روما الإيطالي، في العاشرة مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب بوشكاش أرينا في المجر، في لقاء الحسم ببطولة اليوربا ليج.

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وتقام مباراة فريقا روما وإشبيلية، بنهائي الدوري الأوروبي في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية، في بودابست بالمجر في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح فريق إشبيلية فى حجز بطاقة التاهل تأهل الى الدور النهائي تحت القيادة الفنية خوسيه لويس مينديليبار، بعدما أنتصرعلى يوفنتوس الإيطالي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين في مجموع لقائي الذهاب والإياب، فيما تأهل فريق روما بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفنى للفريق، إلى نهائي الدوري الأوروبي تخطى عقبى باير ليفركوزن الألماني بنتيجة هدف دون رد، حيث حسم مباراة الذهاب لصالحه على ملعب الأوليمبيكو بنتيجة هدف نظيف، بينما انتهت العودة في ألمانيا بالتعادل بدون أهداف.

أبرز تصريحات مورينيو بعد التأهل لنهائي الدوري الأوروبي



وتحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي روما عن تأهل فريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وأكد:" أن روما نجح في اجتياز عقبة باير ليفركوزن الألماني في نصف النهائي بعد التعادل السلبي في مباراة العودة والفوز في الذهاب بهدف".

وأكمل:"كتابة تاريخ جديد لفريق روما لا يهمني، ما يهمني هو مساعدة الفريق على النمو، الجماهير يبذلون قصارى جهدهم دائمًا، واللاعبين يحاولون أن يجلبون الفرح لهؤلاء الناس، اليوم نحن سعداء للغاية".

وأضاف:"فريقي لا يصدق، فريق عظيم، لا أعرف ما إذا كان بإمكاني طلب المزيد من روما، لكن هؤلاء الرجال يستحقون الفوز باللقب".

معلق مباراة روما و إشبيلية

أسندت شبكة بي ان سبورت 1 مهمة التعليق على أحداث المباراة بين روما و إشبيلية مساء غد الأربعاء ضمن منافسات نهائي الدوري الأوروبي.

ملعب مباراة روما و إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

يستضيف لقاء روما و إشبيلية مساءغد الأربعاء مساء على ستاد بوشكاش أرينا ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وودع مانشستر يونايتد بطولة الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام إشبيلية بثلاثية، مساء اليوم الخميس، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل النادي الإسباني.