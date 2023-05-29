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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي يسابق الزمن لتجهيز حمدي فتحي لموقعة الوداد

حمدي فتحي
حمدي فتحي

كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تطورات إصابة حمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر والتي تعرض لها خلال مران الفريق السبت الماضي بمزق ي العضلة الخلفية.

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وقال أبو عبلة ،  أن اللاعب اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي مصغر استعدادًا لمباراة الوداد المقرر لها يوم 4 يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تنفيذ برنامج تأهيلي

ويبدأ حمدي فتحي الأيام المقبلة تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

كان حمدي فتحي قد أجرى أشعة على العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية،  وجاءت حالة اللاعب مطمئنة استعدادًا لنهائي أفريقيا.
ويستعد الأهلي لملاقاة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الدوري الممتاز الذي يعتلي الأحمر صدارته.

ويلتقي الأهلي نظيره الوداد على ملعب ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء يوم الرابع من شهر يونيو المقبل لذهاب نهائي المسابقة القارية ، على أن يكون لقاء الإياب على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء 11 من الشهر ذاته.

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