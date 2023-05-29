أوستن أموتو يقود تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة بيراميدز

أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل زعيم الثغر الذي يخوض لقاء بيراميدز في المباراة المرتقبة على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ27 في بطولة الدوري المصري الممتاز ، ويرغب الاتحاد خلال مباراة بيراميدز تحقيق نتيجة إيجابية للدخول إلى المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري المصري.

تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة بيراميدز

في حراسة المرمي: المهدي سليمان .

في خط الدفاع : محمد صالح _ خالد صبحي_ مصطفي إبراهيم _ فوزي الحناوي.

في خط الوسط : ناصر ناصر _ خالد الغندور _ عمار حمدي _ محمزد عبد العزيز.

في خط الهجوم : أحمد عادل موسي_ أوستن أموتو.

دكة بدلاء مباراة بيراميدز لمباراة الاتحاد

صبحي سليمان_ السيد سالم _ عموري_ مابولو لو _ عبد الغني محمد _ محمد فارس_ محمد محمود _إسلام عبد النعيم _ إبراهيم حسن .

تشكيل بيراميدز لمباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - إسلام عيسى- رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف - دودوالجباس.

ترتيب بيراميدز والاتحاد قبل المباراة

يحتل بيراميدز مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حيث لعب بيراميدز حتي الان 27 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل في سبع مباريات و خسر 4 مباريات.

فيما الاتحاد السكندري

لعب زعيم الثغر قبل مباراة بيراميدز 27 مباراة فاز في 12 مباراة وتعادل في في أربع مباريات وخسر أحدي عشر لقاء

موعد مباراة بيراميدز لمباراة الاتحاد السكندري

من المقرر ان تنطلق المباراة التي تجمع بين بيراميدز و الاتحاد السكندري مساء اليوم الموافق 29 من شهر مايو 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز لمباراة الاتحاد السكندري

تذاع مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري على قنوات أون تايم سبورت 1 بتعليق أيمن الكاشف.