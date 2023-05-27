السعودية تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لتعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب .

وجددت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت رفض المملكة لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، داعية للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان

وصول أكثر من 19 ألف حاج بنجلاديشى إلي السعودية

وفي سياق متصل وصل إلى المملكة العربية السعودية، حتى مساء أمس الجمعة، إجمالي 19150 حاجاً بنجلاديشياً لأداء فريضة الحج، في حين صدر أكثر من 50 ألف تأشيرة لحجاج بنجلاديش حتى اليوم السبت. ".

ومن المقرر أن تغادر 13 رحلة جوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة لنقل مزيدٍ من حجاج بنجلاديش إلى السعودية، ويتوقع أن يؤدي أكثر من 122 ألف بنجلاديشي الحج هذا العام.

وكانت أول رحلة تقل حجاجاً من بنجلاديش قدّمت إلى المملكة قد انطلقت في 21 مايو الجاري.

وتستضيف السعودية هذا العام أكثر من مليونَي حاج، وخصّصت شركات الطيران السعودية أكثر من مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن.

وسيصل الحجاج هذا العام إلى السعودية عبر 6 مطارات داخلية هي "جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنوّرة، الطائف، وينبع

مكة المكرمة

تشهد سماء مكة المكرمة، غدًا الأحد، التعامد الأول للشمس، على الكعبة المشرفة هذا العام، وذلك وقت آذان الظهر بالمسجد الحرام.

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة - في بيان أصدره اليوم السبت - إن الشمس عند لحظة التعامد ستكون بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبًا وسيختفي ظل الكعبة تمامًا وظلال جميع الأجسام في مكة، ويصبح ظل الزوال صفرًا، بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

ظاهرة تعامد الشمس:

أوضح، أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

وأضاف، أنه لذلك فالمناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا وجنوبًا كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

وأكد أن ظاهرة التعامد تعد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من "الخشب" منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تمامًا للقاطنين كافة في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.

ولفت إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم كذلك في حساب محيط الكرة الأرضية بدون الحاجة للتقنيات الحديثة وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من 2000 سنة وهي تدل أيضًا على كروية الأرض.



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