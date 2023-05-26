مكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية.. مشهد مذهل لسماء السعودية

التقطت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوى، خلال رحلتها في الفضاء الدولي، مشهد مذهل لمكه المكرمة من محطة الفضاء الدولية والتي تظهر وكأنها نقطة مضيئة فى بحر من الظلام.

ونشرت ريانة برناوى، بصفحتها الشخصية عبر حسابها بموقع التغريدات “تويتر”، مقطع فيديو يكشف سماء مكة المكرمة من محطة الفضاء، وكتبت: “بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور”.

ريانة برناوى

وبدأت التجارب البحثية الذي يقوم به رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، حيث إن هذه التجارب كان قد تم التخطيط لها قبل الإنطلاق في رحلتهم إلى الفضاء، وتبدا التجارب بعد 4 أيام من وصول رحلتهما إلى الفضاء.

مكة المكرمة من محطة الفضاء

بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة ،

نور على نور ✨ #نحو_الفضاء



Makkah from the space ✨#KSA2Space pic.twitter.com/rh3kZnJw0N — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 26, 2023

ونشرت رائدة الفضاء السعودية الباحثة ريانة برناوي صورا لها من المحطة الدولية الفضائية، لافتة إلى انطلاقها في أولى الخطوات ببدء التجارب العلمية، وعلقت الباحثة ريانة برناوي على صورة نشرتها تظهرها في "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية" بالمحطة الفضائية قائلة: "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية..تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية".

وكتب علي القرني، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، اليوم الجمعة، : "راح ابدأ اليوم في تجربة الاستمطار اللي بتساعدنا على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة 50٪ باذن الله".

علي القرني

وأعلنت الشابة السعودية ريانة برناوي، أول رائدة فضاء عربية البالغة من العمر 34 عامًا، والباحثة في العلوم الطبية الحيوية، أنها حلّقت إلى العالم الآخر بأقراط جدتها.

وتشير الشابة في هذه المرة إلثانية إلى علاقتها القوية بجدتها والتي تعني لها الكثير، حيث ذكرت سابقًا أنها أول من أخبرته عن خبر اختيارها للتجربة، رغم أنها كانت في الرياض بينما كانت الجدة في مدينة جدة السعودية.

وما إن وصلت إلى محطة الفضاء الدولية كواحدة من سعوديين اثنين ضمن طاقم مهمة أكسيوم-2 الفضائية الخاصة، والتي حملها صاروخ سبيس إكس فالكون-9 إلى الفضاء من الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي، حتى عادت وذكرت اسمها جدتها ثانية.

وتخطط برناوي بعد مهمة الفضاء التي تستغرق 10 أيام لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي.