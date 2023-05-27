أحمد سعد ليس الأول.. الشيفون موضة رائجة في عالم أزياء الرجال

أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل والغضب الشديد، وذلك بعد إطلالته الجريئة في حفله الأخير الذي أقيم مساء أمس، على مسرح بنش مارك، بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم جدة.

أحمد سعد

ارتدى أحمد سعد قميصًا شفافًا من تصميم العلامة التجارية الشهيرة Dsquared2، بالإضافة إلى حلق في الأذن وهى من نفس التنسيق الذي ظهر به عارض الأزياء صادق ديش في الحملة الدعائية للملابس، فجاء سعر الفيست 1680 دولارًا، أي ما يعادل 52 ألف جنيه، أما عن سعر القميص فيبلغ ثمنه 750 دولارًا، أي ما يعادل سعره 23 ألف جنيه.

أحمد سعد

والأمر الذي تسبب في حالة من الغضب والهجوم الشديد على الفنان من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و لم يكن أحمد سعد الفنان الوحيد الذي ظهر بهذا الاستايل من قبل فهناك نجوم ومشاهير ارتدوا نفس الملابس بطريقة مثيرة للجدل.

نجوم الوسط الفني بالشيفون:

محمد رمضان:

عرف محمد رمضان بجرئته وأزيائه غير المألوفة والكاشفة، وكان من أوائل النجوم الذين ارتدوا هذا النوع من الملابس، إذ ظهر في إحدى حفلاته بـ2019 وهو يرتدي قميصًا كاشفًا تميز استايله بالشباك، وتعرض حينها للانتقادات وقال إنها موضة متعارف عليها منذ 2014، وظهر بها عدد من الرجال قبله.

محمد رمضان

محمد رمضان

ويجز:

في عام 2022 تفاجئ المتابعين بإطلالة غريبة لمطرب الراب ويجز، إذ ارتدي قميصًا شفافًا من تصميم دار الأزياء العالمي Valentino، خلال حفلة في دبي، وبلغ سعره 4050 جنيه استرليني ما يقرب من 125 ألف جنيه مصري، والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل وغضب الجماهير من هذه الإطلالة.

ويجز

عمرو سعد:

تسبب الفنان عمرو سعد شقيق المطرب أحمد سعد بفتح أبواب النيران عليه، وذلك بسبب إطلالته الغريبة التي شبهها البعض بإطلالات النساء منذ أيام، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام صورة له وهو يرتدي قميصًا شفافًا من قماش الشيفون، أثناء تواجده في دبي، ظاهرًا التاتو الموجود على صدره، كما ارتدى عقدًا في رقبته من اللؤلؤ.

عمرو سعد

أحمد مجدي:

حاز الفنان أحمد مجدي على الكثير من التعليقات السلبية وغضب الجمهور منه، وذلك بسبب ظهوره منذ أيام وهو يرتدي قميصًا شفافًا، وكانت غلافًا لإحدى المجالات.