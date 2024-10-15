موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم بتصفيات كأس العالم والقناة الناقلة والمعلق

يستعد المنتخب السعودي لاستقبال ضيفه منتخب البحرين في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يدخل المنتخب السعودي مباراة اليوم بقيادة المدير الفني روبيرتو مانشيني بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور للحفاظ على آماله في التأهل بعد الهزيمة بالجولة السابقة على يد اليابان.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب استراليا الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط، بينما يتربع منتخب اليابان على الصدارة بـ9 نقاط.

على الجانب الأخر يدخل منتخب البحرين المباراة على أمل الخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظه في التأهل، حيث يمتلك في جعبته 4 نقاط حصدها من انتصار وتعادل بينما خسر في مباراة واحدة.

موعد مباراة السعودية والبحرين والقناة الناقلة والمعلق

ستنطلق مباراة السعودية ضد البحرين في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي beIN Sports HD 2 بصوت عامر الخوذيري، و Alkass Five HD بصوت سمير اليعقوبي.