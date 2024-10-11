الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مانشيني يستبعد سعود عبد الحميد من قائمة المنتخب السعودي

سعود عبد الحميد
سعود عبد الحميد

قرر الإيطالي روبيرتو مانشيني استبعاد سعود عبد الحميد لاعب فريق روما الإيطالي من قائمة المنتخب السعودي، وذلك بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وقرر مانشيني استدعاء اللاعب علي مجرشي للانضمام لمعسكر المنتخب خلال الفترة المقبلة لتعويض غياب نجم روما الإيطالي.

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موعد مباراة السعودية والبحرين

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة البحرين في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وستذاع عبر قناتي بي إن سبورت الرياضية و  SSC التابعة لشركة الرياضة السعودية.

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