الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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بينافس ديناصورات.. تعليق عمرو أديب على تألق عمر مرموش (فيديو)

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على تألق اللاعب الدولي عمر مرموش في الدوري الألماني، مشيرا إلى أن مرموش تصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني عن جدارة.

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عمر مرموش الحاكم بأمره في الدوري الألماني

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مايكل ريشكه: عمر مرموش يمتلك عروضًا من إنجلترا وإسبانيا

الكرة المصرية بقي ليها سمعة عالمية

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأثنين:  :"عندنا يا جماعة كمية فراعنة في أوروبا بشكل مش طبيعي، وكل بلد فيها فرعون جامد شديد والكرة المصرية بقي ليها سمعة عالمية حاجة محترمة كدة".

وتابع عمرو أديب: " الواد عمر مروموش عمل شغل عالي وبقي هداف الدوري هناك، واللي وصل له عمر مرموش جاء بعد كفاح وينافس دنياصورات.

 

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