أطباء يوضحون أهمية تناول البيض في الخريف

أوضحت أخصائيتا التغذية إيرينا بوتخينا ونوريا ديانوفا سبب كون بيض الدجاج منتجًا مثاليًا في النظام الغذائي لفصل الخريف، موضحة سبب أهمية تناول البيض في الخريف.

وأشارت الطبيبة إلى أن هذا المنتج يوفر دعمًا فعالاً للمناعة خلال الموسم الذي يتم فيه اختبار صحة الأشخاص إلى الحد الأقصى بسبب العدوى المتفشية حولهم.

وتعتبر البروتينات مهمة للغاية لجهاز المناعة، والذي يتم اختبار قوته بشكل خاص خلال موسم البرد، ولتخليقها وامتصاصها، هناك حاجة إلى الأحماض الأمينية التي يكون البيض غنيًا بها.

بدورها، أشارت خبيرة التغذية ديانوفا، إلى أن تناول البيض خلال موسم البرد يساعد في الحفاظ على وزن صحي، ويمنع ظهور الوزن الزائد، وشددت الخبيرة على أن البيض، بفضل تركيبته المتوازنة، يمكن أن يحافظ على الشعور بالشبع لفترة طويلة، ويساعد على تجنب الوجبات الخفيفة غير الضرورية، ويقلل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

لاحظ الأطباء أن البيض، باعتباره منتجًا ميسور التكلفة، يمكن أن يزود جسم الإنسان بكمية كبيرة من المواد المفيدة - الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية ومضادات الأكسدة، وكما أنها تحتوي على عنصر الكولين النادر إلى حد ما، وهو أحد مكونات أغشية الخلايا وهو أيضًا أحد أهم المواد للحفاظ على نشاط الدماغ النشط والصحة العقلية.

الأبحاث الحديثة لا ترفض فقط وجود صلة كبيرة بين استهلاك البيض وأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكنها تظهر أيضًا أن البيض يمكن أن يزيد مستويات HDL - البروتين الدهني عالي الكثافة، أو ما يسمى بالكوليسترول الجيد.

وينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناول البيض، أي عدم تناوله بكميات كبيرة يومياً، وللحفاظ على المناعة، يجب أن يكون النظام الغذائي متنوعًا، بحيث يحتوي على مصادر أخرى للبروتين والكربوهيدرات المعقدة والخضروات غير النشوية والفواكه والتوت والأعشاب.