حزب الله ينفي ادعاءات جيش الاحتلال بأسر أحد عناصره

نفى مسئول بحزب الله اللبناني، ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي زعم فيها أسر أحد عناصر الحزب، اليوم الأحد.

وأضاف المسئول في تصريحات لشبكة CNN، ردًا على البيان العسكري الإسرائيلي، بالقول: هذا غير صحيح.

من جانبها، نقلت سكاي نيوز عربية عن مصادر إعلامية تابعة لحزب الله، قولها إن الأنباء عن أسر عنصر من حزب الله غير صحيحة، مشيرة إلى أن الفيديو قديم جدا.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أسر عنصر من حزب الله داخل نفق جنوب لبنان.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الجنود وهو يقول بالعربية: أواعيك لبرا ع باب النفق، يلا اطلع قبل ما تروح حياتك.

وادعى العثور على فتحة نفق تحت أرضي داخل أحد المباني مع فتحة خروج مجاورة، خلال نشاط قوات الجيش في منطقة جنوب لبنان.

وقال إن القوات فرضت طوقًا على المبنى، وفتشت فتحة النفق وعثرت على مجمع تحت أرضي بعمق حوالي 7 أمتار، تحصن فيه عنصر تابع لحزب الله، إلى جانب الوسائل القتالية والمعدات المصممة للمكوث لفترة طويلة.

وبحسب مزاعمه، استجوب المقاتلون عنصر حزب الله في الميدان بعد استسلامه واعتقاله، ثم نقلوه إلى مرفق احتجاز لمتابعة التحقيق معه داخل الأراضي الإسرائيلية.

الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير بات يشكل غطاء للاحتلال

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير بات يشكل غطاء للاحتلال ومستعمريه لاستكمال حلقاته في الضفة الغربية المحتلة والانقضاض على حقوق شعبنا العادلة والمشروعة في العودة والحرية والاستقلال.

وذكرت "الخارجية الفلسطينية" - في بيان اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - "أن اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم المسلحة على المواطنين الفلسطينيين في موسم قطف ثمار الزيتون وسرقتها في عديد المناطق بالضفة الغربية المحتلة، وإحراق وتقطيع المئات من أشجار الزيتون، وحرمان المواطنين من الوصول إلى أرضهم، يعد إرهاب منظم في إطار حرب الإبادة والتهجير التي ترتكبها قوات الاحتلال لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يسعى من خلال استباحته للضفة الغربية المحتلة والاستيلاء على أراضي المواطنين وتعميق جرائم التطهير العرقي للوجود الفلسطيني خاصة في المناطق المصنفة (ج)، إلى تعميق وتكريس ضمه للضفة الغربية وإمعان نظام الفصل العنصري البغيض.

وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى إلى توسيع التصعيد لكننا مستعدون تمامًا لحالة الحرب

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من نشوب حرب إقليمية واسعة بالمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن بلاده لا تسعى إلى توسيع التصعيد لكننا مستعدون تمامًا لحالة الحرب.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي أن احتمالية كبيرة بتوسيع النزاع والتصعيد بالمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة وامتداده إلى لبنان.