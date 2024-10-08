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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله اللبناني يطلق صواريخ على قاعدة غليلوت الإسرائيلية.. تفاصيل

صواريخ
صواريخ

كشف حزب الله اللبناني،  إطلاق صواريخ على قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200، التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب وسط إسرائيل.

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وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال حزب الله في بيان، إن أحدث هجماته على إسرائيل تأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن ‏لبنان وشعبه".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الإثنين أن صفارات الإنذار دوت وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق 5 قذائف من لبنان.

وأضاف الجيش أن "بعض القذائف تسنى اعتراضها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة".

وأضاف أنه "لم تجر أي تغييرات على إرشادات قيادة الجبهة الداخلية".

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