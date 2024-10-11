الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

غدًا.. عباس العو ونجله أمام الجنايات بتهمة التعدي على صاحب صالة ألعاب رياضية

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظر محكمة جنايات أوسيم، غدًا السبت والمنعقدة في مجمع محاكم زينهم، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة التعدي على صاحب صالة ألعاب رياضية في أوسيم والتلويح بالعنف.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محروس حلمي عبدالهادي، وعضوية المستشارين خالد مصطفى محمد وأحمد عبدالجواد إبراهيم،. 

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وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت تفاصيل قضية عباس العو ونجله وصديقه، المتهمين بواقعة التعدي على صالة ألعاب رياضية في أوسيم، والتلويح بالعنف، والتي حملت رقم 3473 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ مركز أوسيم، ومقيدة برقم 3411 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة.

 

وخلال التحقيقات قال محمود حسين- صاحب صالة ألعاب رياضية في بشتيل، بأنه نشبت بينه وبين المتهم الأول عباس العو، مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة، وحال تواجده برفقته لاحقا في صالة الألعاب الرياضية؛ فوجئ وآخرين بحضور المتهمين، وآخرين مجهولين، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم؛ لترويعهم، وألقوا زجاجات فارغة وحجارة تجاه الصالة، محدثين ما بها من تلفيات.

 

وحددت محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة عباس العو ونجله وصديقه، في اتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف، في منطقة أوسيم والتعدي على صالة ألعاب رياضية.

 

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