الجنايات تتسلم قضية ديلر المخدرات في مدينة نصر

أحالت نيابة مدينة نصر، قضية مسجل خطر لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات.



وأوضحت تحقيقات النيابة بأن بداية الواقعة كانت بتأكيد معلومات وتحریات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غیر المرخصة قیام (أحد العناصر الإجرامیة – مقیم بدائرة قسم شرطة ثالث مدینة نصر) بتصنیع وترویج المواد المخدرة متخداً من دائرة قسم شرطة ثالث مدینة نصر بالقاھرة مسرحاً لمزاولة نشاطھ الإجرامى.



ةعقب تقنین الإجراءات تم إستھدافھ وأمكن ضبطھم وبحوزتهم (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "إكستاسى" – كمیة من المواد المخدرة المتنوعة – الأدوات والمعدات والمواد المستخدمة فى التصنیع)، وتقدر القیمة المالیة للمواد المخدرة المضبوطة (2 ملیون جنیھاً تقریباً).

وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة والتي أصدرت قرارها السابق.