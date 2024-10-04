السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الجنايات تتسلم قضية ديلر المخدرات في مدينة نصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أحالت نيابة مدينة نصر، قضية مسجل خطر لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات.

txt

الجنايات تتسلم قضية سائق المعصرة لاتهامه بقتل شاب في مشاجرة

txt

الجنايات تتسلم قضية المتهيمن في "رابطة أسر المختفين قسريًا"


وأوضحت تحقيقات النيابة بأن بداية الواقعة كانت بتأكيد معلومات وتحریات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غیر المرخصة قیام (أحد العناصر الإجرامیة – مقیم بدائرة قسم شرطة ثالث مدینة نصر) بتصنیع وترویج المواد المخدرة متخداً من دائرة قسم شرطة ثالث مدینة نصر بالقاھرة مسرحاً لمزاولة نشاطھ الإجرامى.


ةعقب تقنین الإجراءات تم إستھدافھ وأمكن ضبطھم وبحوزتهم (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "إكستاسى" – كمیة من المواد المخدرة المتنوعة – الأدوات والمعدات والمواد المستخدمة فى التصنیع)، وتقدر القیمة المالیة للمواد المخدرة المضبوطة (2 ملیون جنیھاً تقریباً).

وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة والتي أصدرت قرارها السابق.

الجريدة الورقية