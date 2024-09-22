لجلسة اليوم الثاني من أكتوبر.. الجنايات تؤجل محاكمة المتهم بقتل عامل شبرا

أجلت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة صاحب معرض لاتهامه بقتل شخص وشروعه في قتل آخر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من شهر أكتوبر للمرافعة.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة المتهم "هاني ص ط ع" ٤٤ سنة - صاحب معرض - العنوان / ش الحاج عمر هارون المنشية الجديدة قسم أول شبرا القليوبية، وشهرته "هاني الزوق"، في القضية رقم ٩٢٩ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قتل عمداً المجني عليه محمد مجدي سليمان دسوقي من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن اطلق صوبه عيارا ناريا من سلاح ناري فرد خرطوش بحوزته قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أنه شرع في قتل المجني عليه "عمرو منصور منصور السعيد" عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن اطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح سالف الوصف محدثا اصاباته التي ابانها تقرير الطب الشرعي قاصدا من ذلك قتله الا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأشار أمر الإحالة الى أنه احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش".

وتابع أمر الإحالة أنه احرز ذخيرة " طلقة "ما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصا له بحيازتها او احرازها.

واستطرد أمر الإحالة أنه أطلق أعيرة نارية داخل كردون قسم ثاني شبرا الخيمة على النحو الوارد بالتحقيقات.