في قضية المخدرات.. الجنايات تستأنف محاكمة مجدي شطة بعد ساعات قليلة

تواصل محكمة جنايات القاهرة خلال الساعات القادمة محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وذلك لاتهامه في قضية إحراز مواد مخدرة “الهيروين”.

جدير بالذكر بأن الجلسة الماضية شهدت تغيب مطرب المهرجانات مجدي شطة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، فى قضية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة “الهيروين”، بينما حضر المتهم الآخر والذى يعمل ميكانيكيا.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة المتهم مجدي شطة وميكانيكي لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما تضمنت الاتهامات الموجهة له بأمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن على النحو المبين بالأوراق، وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.