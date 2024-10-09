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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

إحالة 8 أشخاص بتهمة التعدي علي محام وخطفه إلى محكمة الجنايات

بوابة الوفد الإلكترونية

احالت  نيابة حلوان الكلية، الأربعاء، إحالة 8 متهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جريمة التعدي على محامٍ وخطفه من منطقة حلوان.

 إحالة 8 متهمين بتهمة التعدي علي محام وخطفه  إلى محكمة الجنايات

وأسندت النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 10534 لسنة 2024، جنايات قسم حلوان، المقيدة برقم 1941، لسنة 2024 كلي حلوان، إلى المتهمين تهمة الخطف والتعدي على محامٍ وتعذيبه في منطقة حلوان.

كشف أمر الإحالة ؛ أن المتهمين في شهر يوليو 2024، قبضوا وحبسوا واحتجزوا المجني عليه أسامة مسعد، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن اتصفوا بصفة كاذبة بكونهم مأموري ضبط قضائي.

جاء في أمر الإحالة؛ أن المتهمين قبضوا على المجني عليه حال وجوده في مكان عام، مدعين الثاني والثالث كونهم مأموري ضبط قضائي، مدَّعين زورًا صدور أمر بضبطه، واصطحبوه عنوة داخل إحدى السيارات معذبين إياه بدنيًّا، وسلموه إلى المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الثامن داخل سيارتين أخريين، مصطحبين إياه عنوة إلى أحد المحال الذي أعدوه لاحتجازه، متعدين عليه بالضرب والتعذيبات البدنية مهددين إياه بالقتل، محدثين به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي.

وأشار أمر الإحالة ؛ إلى أن المتهمين تكرهوا المجني عليه أسامة مسعد، بالقوة والتهديد على إمضاء سندات مثبتًا لدين إيصالات أمانة المبين وصفًا بالتحقيقات، وكذا إقرار بموافقته على إلغاء توكيل وإقرار بالتصالح عن الدعاوى المدنية والجنائية المقامة من قبل المتهم الأول.

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