الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الجنايات تتسلم قضية سائق المعصرة لاتهامه بقتل شاب في مشاجرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أحالت النيابة العامة في حلوان، قضية سائق توك توك، لمحكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمة قتل شخص فى مشاجرة بينهما.

txt

مطرب المهرجانات مجدي شطة أمام الجنايات.. تفاصيل

txt

في قضية المخدرات.. الجنايات تستأنف محاكمة مجدي شطة بعد ساعات قليلة

txt

الجنايات تتسلم قضية المتهيمن في "رابطة أسر المختفين قسريًا"

txt

إحالة المتهمين بتهمة التنقيب عن الأثار لمحكمة الجنايات بدار السلام

txt

اليوم.. مجدي شطة أمام الجنايات بتهمة حيازة المخدرات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر أثر إدعاء مشاجرة.


بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخــدم فى ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

 

الجريدة الورقية