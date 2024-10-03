الجنايات تتسلم قضية سائق المعصرة لاتهامه بقتل شاب في مشاجرة

أحالت النيابة العامة في حلوان، قضية سائق توك توك، لمحكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمة قتل شخص فى مشاجرة بينهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر أثر إدعاء مشاجرة.



بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخــدم فى ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.