الجنايات تتسلم قضية المتهيمن في "رابطة أسر المختفين قسريًا"

أحالت جهات التحقيق المختصة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رابطة أسر المختفين قسريًا" إلى محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بنشر اخبار كاذبة والترويج إلى شائعات حول وجود اختفاء قسري فى مصر.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في القضية التى حملت رقم 900 لسنة 2017، بأن المتهمين تواصلوا مع جهات دولية خارجية من أجل ترويج أكاذيب وشائعات حول الاختفاء القسري في مصر، وتم القبض علي بعضهم بمطار القاهرة الدولي.

كما وجهت جهات التحقيق للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.

