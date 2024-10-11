النيابة تصرح بدفن شاب سقط أسفل عجلات قطار بالجيزة

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بمحطة الجيزة، كما أمرت النيابة، بسرعة إجراء تحريات المباحث للاستعلام عن ذوي أسرة الشاب لاستلام جثمانه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بسقوط شاب، أسفل عجلات قطار بمحطة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين من التحريات والفحص ان شاب يدعى "هشام. م. س" من قرية بهبيت بالعياط سقط على قضبان السكة الحديد مع مرور القطار الى محطة الجيزة فلقي مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة الى ثلاجة الموتى بالمستشفى وحرر المحضر اللازم وأحيل الى النيابة التي تولت التحقيق.