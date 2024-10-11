الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

النيابة تصرح بدفن شاب سقط أسفل عجلات قطار بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بمحطة الجيزة، كما أمرت النيابة، بسرعة إجراء تحريات المباحث للاستعلام عن ذوي أسرة الشاب لاستلام جثمانه.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بسقوط شاب، أسفل عجلات قطار بمحطة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين من التحريات والفحص ان شاب يدعى "هشام. م. س" من قرية بهبيت بالعياط سقط على قضبان السكة الحديد مع مرور القطار الى محطة الجيزة فلقي مصرعه في الحال.

 

تم نقل الجثة الى ثلاجة الموتى بالمستشفى وحرر المحضر اللازم وأحيل الى النيابة التي تولت التحقيق.

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