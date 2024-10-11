انهيار عقار الأزاريطة بالإسكندرية .. النيابة تطلب ملف العقار ومسؤولي الحى لسؤالهم

انتقل فريق من النيابة العامة والمباحث الجنائية لمعاينة عقار الازاريطة المنهار بوسط الإسكندرية.

وكان مدير امن الإسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا، صباح اليوم الجمعة، من الأهالي يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع سوتر في الأزريطة بطريق الكورنيش، وانتقل مسؤولي الحي وضباط قسم شرطة باب شرق إلى موقع البلاغ رفقة قوات من الحماية المدنية.

تبين من الفحص والمعاينة إنهيار شرفة شقة سكنية بالطابق الرابع وأجزاء من الواجهة، وذلك دون حدوث إصابات.

وعلي الفور، تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار، لحماية المارة والسيارات، حتي إزالة الأجزاء العالقة التي تمثل خطورة على المارة، فيما أمر مسؤولى الحى بعرض ملف العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.

كشف مسئولى الحى ان العقار صادر له قرار ترميم عام 2022 تم اتخاد القانونية اللازمة وتحرير محضر بالانهيار، امرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية من الجهات الهندسية المختصة بالمحافظة لمعاينة آثار الحادث وانهيار الشرفة.