النيابة تتخذ قرارات جديدة مع لصوص كابلات أعمدة الإنارة

تواصل نيابة القطامية، تحقيقاتها مع 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة كابلات أعمدة الإنارة باستخدام تروسيكل، واعترف المتهمون ببيع المسروقات لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة، كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمن 4 أيام على ذمة التحقيقات.



بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (5 أشخاص "من بينهم سيدة لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية حال قيامهم بمحاولة سرقة كابلات خاصة بأعمدة الإنارة وتحميلها على مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم كمية من الأسياخ وكابلات الكهرباء – كمية من المواسير البلاستيكية – الأدوات والمعدات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.



وبمواجهتهم أقر إثنين من المتهمين قيامهما بقطع الكابلات الرئيسية وبعض الأسياخ الخاصة بأعمدة الإنارة بطريق العين السخنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع للمتهمة المذكورة بمساعدة المتهمان الآخران.

