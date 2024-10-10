النيابة تتخذ قرارات مع قاتل زوجته بالبحيرة

تواصل نيابة وادى النطرون بالبحيرة، تحقيقاتها مع شاب على خلفية إتهامه بإنهاء حياة زوجته، بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسه في المواعيد القانونية.

بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوصول مستشفى وادي النطرون التخصصي" آية.ح" 21 سنة، ربة منزل، مقيمة وادي النطرون، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.



وبالفحص، تبين من إجراء التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة "هادي.ع" 26 سنة ، زوج المجنى عليها بارتكاب الواقعة، على خلفية مشادة كلامية حدثت بينهما، بسبب المشاكل الأسرية.