الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

النيابة تتخذ قرارت تجاه عاطل الهرم لاتهامه بالنصب في تذاكر السفر

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل النيابة العامة بالهرم تحقيقاتها في واقعة القبض على عاطل بإيهام عددا من الأشخاص بمنطقة الهرم، بتوفير تذاكر سفر لهم، واستولى منهم على مبالغ مالية، وألقى رجال المباحث القبض عليه بتهمة النصب. 

 

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وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيامعلى ذمة التحقيقات كما وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

 

تعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفيد تورط عاطل فى النصب على عدد من الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بحجة توفير تذاكر سفر لهم.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم بمنطقة الهرم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

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