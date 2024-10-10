النيابة تتخذ قرارت تجاه عاطل الهرم لاتهامه بالنصب في تذاكر السفر

تواصل النيابة العامة بالهرم تحقيقاتها في واقعة القبض على عاطل بإيهام عددا من الأشخاص بمنطقة الهرم، بتوفير تذاكر سفر لهم، واستولى منهم على مبالغ مالية، وألقى رجال المباحث القبض عليه بتهمة النصب.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيامعلى ذمة التحقيقات كما وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

تعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفيد تورط عاطل فى النصب على عدد من الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بحجة توفير تذاكر سفر لهم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم بمنطقة الهرم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.