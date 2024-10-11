لهجة جديدة وصارمة من أمريكا أثناء التعامل مع إسرائيل (فيديو)

تناولت قناة القاهرة الإخبارية، تطورًا جديدًا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وذلك، خلال تقرير عرضته بعنوان «للمرة الأولى.. لهجة جديدة وصارمة من الولايات المتحدة أثناء التعامل مع إسرائيل»، إذ انتهجت واشنطن لهجة جديدة وصارمة، هي الأولى مع تل أبيب بعدما تجاوزت حدودها المسموحة لتبدأ مرحلة خطيرة من التجاوزات من شأنها إحراج واشنطن وإرباك موقفها أمام العالم، فما كان عليها وفقًا لمراقبين سوى تغير لهجتها.

رد الفعل الأمريكي:

ذكر التقرير، أن بداية رد الفعل الأمريكي المختلف منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة كانت مع السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، التي قالت إن إسرائيل بحاجة إلى التعامل بشكل عاجل مع الأوضاع الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر، والكف عن مفاقمة المعاناة بالحد من تسليم المساعدات.

وأضاف التقرير، أن تصريحات السفيرة الأمريكية تعد الاعتراف الأمريكي الأول داخل الأروقة الدولية بالانتهاكات الإسرائيلية، إذ أكدت أن العالم لم يتعامل معها بالشكل الصحيح مطالبًة بسرعة تغيرها وفي تهديد شديد اللهجة حذرت جرينفيلد إسرائيل من تغير ديموغرافية القطاع، أو تقليصه.

غضب واشنطن من تجاوزات إسرائيل:

اختتم التقرير، اللهجة الأمريكية المفاجئة تترجم غضب واشنطن من تجاوزات إسرائيل وتعمدها المستمر لإحراج البيت الأبيض، لا سيما عقب تجاهل رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو للتوجهات الأمريكية فيما يتعلق بمجريات الحرب في القطاع الفلسطيني.