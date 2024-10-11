عاجل
مسيرات حزب الله الانقضاضية تهاجم قاعدة الدفاع الجوي في حيفا صليات حزب الله الصاروخية تستهدف مستعمرة كفرسولد
الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

أستاذ علوم سياسية: أمريكا تمد الاحتلال بدعم غير محدود في الحرب على غزة ولبنان

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمد دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم غير محدود في الحرب على غزة ولبنان مما يسبب مشكلات كثيرة لها، لافتا إلى أن المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة أكد على ما أسماه حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه.

txt

سقوط شهداء وجرحى واعتقال الاحتلال لعدد من المواطنين.. أبرز أحداث غزة اليوم

txt

سقوط شهيدان جراء قصف طائرات الاحتلال شرق طولكرم

دعم إسرائيل من قبل أمريكا

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة المصرية ودولا أخرى حذرت من تمدد هذه الحرب منذ بدايتها، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي عندما يتكلم يظهر كلامه عقلاني وأنه يريد التوصل إلى الوساطة والحل، ولكنه في الواقع يحمي ويدعم إسرائيل بشكل كامل.

وتابع: «الفيتو الأمريكي جاهز ليمد الاحتلال بالدعم غير المحدود»، مشيرا إلى أن هناك إسرائيل جديدة تريد استمرار الحرب لسنوات، موضحا أن هناك تناقضات داخلية في دولة الاحتلال، فهي مجتمع منقسم، وبه تناقضات ومظاهرات ضخمة، فضلا عن أن لديها غضب داخلي في الدولة والمحكمة العليا، فضلا عن دور الدين والدولة.

افتعال الحرب

وأوضح، أن الحل لإسرائيل اليوم هو افتعال الحروب وأن تبقى إسرائيل مشروع حرب لسنوات كي يغطوا عن هذا الانقسام الداخلي ويوحدوا الجبهة الداخلية.

مواد متعلقة

اليوم.. الأهلي يفتتح مشوار الدفاع عن لقب بطولة أفريقيا لليد

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

مدحت صالح يُحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. الليلة

أبرزهم محمد منير.. قائمة المكرمين في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية
الجريدة الورقية