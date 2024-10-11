الاحتلال يزعم اغتيال غريب الشجاع قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في الرضوان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال غريب الشجاع، قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان، في منطقة ميس الجبل، ومهاجمة أهداف لحزب الله في لبنان.

وقال جيش الاحتلال، إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قامت بمهاجمة وتصفية قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في منطقة ميس الجبل، وهو المدعو غريب الشجاع، الذي كان مسؤولًا عن مخططات عدة لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع باتجاه منطقة رمات نفتالي.

وأضاف: كما كشفت قوات جيش الدفاع ودمرت منصات صاروخية جاهزة للإطلاق باتجاه قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وأراضي دولة إسرائيل.

وأشار إلى أن: قوات من لواء 228 وجهت الطائرات الحربية لاستهداف كانوا يعملون في مبنى مجاور لقواتنا في جنوب لبنان. بعد الهجوم، تم رصد العديد من الانفجارات الثانوية التي تدل على وجود أسلحة في المنطقة.

كما أغارت طائرات سلاح الجو، يوم أمس، على مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق ونقطة مراقبة ومبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

إصابة مدنيين في بلدة يراون بقذيفة لبنانية:

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه في الساعة الأخيرة تم رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان، نحو بلدة يراون أسفر عن إصابة مدنيين كانا في المنطقة.

وأضاف متحدث الاحتلال إفيخاي ادرعي عبر حسابه: أنه في وقت سابق اليوم، قام سلاح الجو باعتراض مسيرتين كانتا في طريقهما نحو أراضي إسرائيل من لبنان، ولم تخترق المسيرتان المجال الجوي. ولم تقع إصابات.

وأشار إلى أنه بخصوص الإنذارات في منطقة خليج حيفا والكرمل بين الساعة 8:30 و8:31، تم رصد إطلاق نحو 25 قذيفة صاروخية خرقت من لبنان، وتم اعتراض بعضها، بينما سقطت عدد منها في المنطقة.

بخصوص الإنذارات في منطقة كريات شمونا في تمام الساعة 8:19، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من لبنان وسقطت في المنطقة.