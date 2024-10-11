5 طرق صحية لتجنب التهاب المفاصل

يتجاهل البعض آلام المفاصل التي يعانوا منها من وقت لآخر ويعتبر ذلك اهمالا بصحتهم ويكون مكلفًا في المستقبل، فقد يكون هذا علامة على التهاب المفاصل المتعب.

نصائح للوقاية من التهاب المفاصل

ووفق لموقع "jagran"، فإن التهاب المفاصل، هو مرض يصيب مفاصل الجسم، وهناك أنواع عديدة منه ومن أعراضه، آلام المفاصل وتورمها، وانخفاض القدرة على الحركة.

ويمكن الوقاية من بعض أنواع التهاب المفاصل أو تجنبها عن طريق تحسين نمط الحياة، ومع ذلك، فإن بعض التهابات المفاصل تكون وراثية، ومن الصعب تجنبها تمامًا، ولكن يمكن بذل الجهود لتجنبها إلى حد ما، و هناك أنواع يمكن إدارتها من خلال اتباع عادات صحية.



الوقاية من التهاب المفاصل



الحفاظ على وزن صحي مناسب : الوزن الزائد يزيد الضغط على المفاصل، وهو يؤثر بشكل خاص على الركبتين والوركين والعمود الفقري أكثر من غيره، ونتيجة لذلك، قد تزيد أعراض التهاب المفاصل .

الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة يقلل من الضغط على المفاصل.

كما تساعد الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل الأسماك والجوز وبذور الكتان على تقليل الالتهاب.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: يعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقوي المفاصل وتزيد من مرونتها، ابدأ ببطء واختر الأنشطة التي تسهل عليك، مثل السباحة أو اليوجا.



تقليل الضغط على المفاصل: تجنب رفع الأشياء الثقيلة والقيام بأشياء لا تضع ضغطًا كبيرًا على المفاصل.

تجنب أيضا تكرار إصابة المفاصل أو الضغط عليها، لأن إصابة المفاصل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التهاب المفاصل المزعج في المستقبل.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يقلل من الدورة الدموية في المفاصل ويزيد من الالتهاب.

تجنب الإجهاد: يمكن الإجهاد يكون سبب واضح لزيادة أعراض التهاب المفاصل، لذا حاول تقليل التوتر والنوم وقت كافي في الليل، وتجنب الضغوط.

التهاب المفاصل.. متى يجب الاتصال بالطبيب



إذا شعرت بألم أو تورم أو تصلب في المفاصل، عليك سرعة التواصل مع الطبيب في أقرب وقت ممكن، وكلما بدأت العلاج مبكرًا، زادت فرصك في الحصول على نتائج أفضل.