هشام حنفي: مباراة موريتانيا سهلة.. وتصريحات حسام حسن غير موفقة

تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن توقعاته لمباراة مصر ضد موريتانيا ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا.

وقال هشام حنفي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في صالحنا، المباراة ليست صعبة والأمور سهلة لمنتخبنا لأنها تقام على ملعبنا وهناك رغبة من الجهاز الفني لعدم الخسارة في التصفيات".

وأضاف:"كنت أتمنى وجود عمر جابر وعمر كمال عبد الواحد، خلال معسكر منتخب مصر الحالي بالطبع قائمة الفراعنة قوية وبها العديد من النجوم لكن هناك بعض اللاعبين في حاجة لفرصة جديدة".

وأختتم حديثه قائلًا:"حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر صريح ولايخاف من أحد، لكن التصريحات غير موفقة اليوم في المؤتمر الصحفي لمباراة موريتانيا هذا ليس الوقت المناسب لخلق أزمات".

حسام حسن: الكرة المصرية تُدار بأسماء ثابتة من 15 عامًا

عبر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن تمنيه لتطوير منظومة الكرة المصرية وتغيير الدماء في بعض المناصب موضحًا أن الكرة تدار بأشخاص ذاتهم منذ أكثر من 15 عامًا ولم يقدموا أي جديد يذكر.

وقال حسام حسن اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة موريتانيا في القاهرة مساء غد الجمعة بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بالمغرب العام المقبل ، أن الدوري المصري بحاجة ماسة إلى التنظيم في طريقة الإدارة أسوة بالدوريات الأخرى العربية مع قدوم أشخاص جدد لإدارة الكرة المصرية وتفضيل المصلحة العامة على الأمور الخاصة، مشيرًا إلى أن الرياضة المصرية وكرة القدم تدار بالأسماء ذاتها منذ 15 عام وأكثر.

وواصل تصريحاته: الجميع حاليًا قام برفع البيضاء عقب تصدر المنتخب الوطني للمجموعة والاطمئنان للوصول إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن أقول أن هذا الأمر غير صحيح ، كرة القدم بها متغيرات، وظهور المنافس بصورة ضعيفة يأتي لأننا قمنا بجهد فني واستغلال ثغرات المنافس وهذا ما يجب أن يتم التأكيد عليه من المحليين.