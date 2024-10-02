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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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مدبولي: نحتاج إلى القامات الفكرية الكبيرة لتعزيز مصالح الدولة المصرية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تحتاج إلى التشاور والتحاور مع القامات الفكرية الكبيرة الموجودة في الدولة، والتي تمثل كل الأطياف والتخصصات حتى نتشارك الرؤية والتصور في التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في هذه الفترة.

وأضاف «مدبولي»، خلال لقائه بعدد من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «وخلال الأسبوع الماضي فى المؤتمر الصحفي الأسبوعي قولت بأني سوف أشرف بمحاولة دعوة عدد من القامات الفكرية التي تمثل مختلف التخصصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية حتى نتحاور ونرى توجهاتنا خلال الفترة المقبلة بما سيكون في صالح الدولة المصرية».

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وتابع: «الرئيس السيسي دائمًا ما يؤكد على فكرة ضرورة الحديث مع الناس وشرح التحديات ونستمتع لكل الرؤى ونرى الردود، والتوافق على التوجه، وكلنا هدفنا واحد وهو مصلحة مصر».

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