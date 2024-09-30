"عايزين يبتزوني".. أقوال مؤمن زكريا أمام النيابة فى واقعة السحر

استمعت جهات التحقيق لأقوال مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، في واقعة فبركة عدد من الأشخاص أعمال سحر،عبارة عن أوراق وصورة له، مكتوبا عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

وقال مؤمن زكريا، اللي حصل إني اكتشفت انتشار أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام عدد من الأشخاص باستخراج عمل من داخل المقابر أمام حوش الكابتن مجدي عبدالغني، الكائن بمقابر الإمام الشافعي دائرة قسم الخليفة، وزعموا إبطال العمل وروجوا لأخبار كاذبة عني وتشهروا بي بغرض النصب علي وابتزازي.

وأضاف: أنا اكتشفت إن الموضوع ده منتشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسؤاله عن علاقته بالزاعمين باستخراج السحر الخاص به من داخل مقابر الإمام الشافعي دائرة القسم، قال: “أنا مليش علاقة بيهم دول مجموعة بينقلوا أخبار كاذبة للتشهير بي وابتزازي، وأطالب بإثبات الحالة واتخاذ اللازم ضد المتهمين”.

وواجهت النيابة المتهمين بالمقاطع الصوتية والفيديو المتداول على مواقع التواصل، وأمرت بالتحرى حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم الخامس الهارب، وأمرت بتحريز المضبوطات الخاصة بواقعة السحر، وتواصل النيابة الاستماع إلى أقوال المتهمين.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم فبركة أخبار غير حقيقية، وإثارة الذعر بين المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا

وكانت كشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تناقلته عدد من القنوات، والذي تضمن عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء زراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

والفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا نجله".

وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، ودفنوا الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب السابق مجدى عبد الغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم عثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.