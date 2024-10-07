النيابة العامة تباشر التحقيقات في ضبط تشكيل عصابي تخصص بزراعة النباتات المخدرة

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في زراعة النباتات المخدرة والاتجار فيها

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا بضبط أربعة أفدنة مزروعة بنبات القنب "البانجو المخدر"، وضبط خمسة متهمين كوّنوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا، تخصص في زراعة المخدر المشار إليه بمنطقة الواحات البحرية، وبحوزتهم سلاحيْن ناريين وذخائر، ومركبتيْن لنقل وترويج المواد المخدرة، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمعاينة الأرض المزروعة، وكلفت خبير المعمل الكيماوي بأخذ العينات اللازمة من هذه المزروعات لفحصها، وأمرت بحرث تلك الأرض وحرق ما بها من مزروعات، وتكليف الإدارة الزراعية بتطهيرها من أي آثار لتلك النباتات أو بذورها، وإرسال السلاحين الناريين والذخائر للجهة الفنية المختصة لفحصها. هذا، وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبسهم أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.