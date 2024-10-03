حاول التحرش بسيدة.. النيابة تتخذ قرارات مع سائق ميكروباص الشروق

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة القبض على سائق ميكروباص لاتهامه بمحاولة التحرش بسيدة في مدينة الشروق، وأمرت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الشروق بتلقيه بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر "مصابة بكسر بالقدم اليمنى".

وكشفت التحريات الأجهزة الأمنية بأن السيدة حال استقلالها سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم، فوجئت بقيام قائد السيارة بمحاولة التحرش بها فقامت بفتح الباب والقفز من السيارة المشار إليها، ونتج عن ذلك إصابتها المُنوه عنها ولاذ قائد "الميكروباص" بالفرار هرباً بالمركبة وبداخلها الحقيبة خاصتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.