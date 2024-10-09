أوجاع فلسطين تختتم مهرجان «وهران الدولى» للفيلم العربى

رئيس المهرجان: الأفلام تعكس تحدى المخرجين الفلسطينيين

محمود حميدة: سعيد بتكريمى و«وهران الدولى» صوت آلام غزة

يختتم مهرجان وهران الدولى للفيلم العربى، فعاليات دورته الـ12، مساء اليوم، بعدما شارك منذ انطلاق المهرجان نحو 60 عملاً سينمائيًا من بين 400 فيلم مسجل فى المنصة الرقمية للمهرجان، بغرض التنافس على جوائز «الوهر الذهبى والفضى»، وتضم المسابقات الرسمية 11 فيلمًا روائيًا طويلاً و14 فليمًا روائيًا قصيرًا و8 أفلام وثائقية قصيرة و10 أفلام وثائقية طويلة.

ويتضمن الجزء الأول من هذا المشروع السينمائى 11 فيلما من ضمن 22 من توقيع 22 مخرجا من فلسطين تم تصويرها فى قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلى المتواصل على القطاع وبإمكانيات محدودة؛ للتعبير عن أوجاع وآلام الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وقال عبدالقادر جريو، رئيس المهرجان، إن هذه الأفلام تقدم مثالا استثنائيا للتصدى وللتحدى للمخرجين الفلسطينيين الذين حملوا الكاميرا لنقل أوضاع سكان قطاع غزة عن مسافة صفر، وذلك برؤى وتجارب وأفكار إبداعية وبأساليب فنية مختلفة من مخرج لآخر.

وكشفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجى، خلال حضورها فعاليات المهرجان،عن تأسيس أول ثانوية وطنية للفنون على المستوى القارى خاصة بتدريس السينما وفنيات السمعى البصرى، معتبرة ذلك إنجازا فريدا من نوعه من شأنه الرقى بمجال صناعة السينما. معبرة عن فخرها الشديد بما تحقق من إنجازات مشرفة خلال العامين الماضيين فى مجال الصناعة السينماتوغرافية، إذ تم تدشين أول مدينة سينمائية فى الجنوب، وإطلاق مشروع المركز الوطنى للأرشيف السينمائى ورقمنته، وكذلك إنشاء أول معهد وطنى عال للسينما تحت اسم «محمد لخضر حمينة».

وشهدت فعاليات المهرجان حضور الفنان القدير محمود حميدة وابنته ناريمان، وعدد كبير من الجمهور الجزائرى والجاليات الفلسطينية والداعمين للقضية الفلسطينية، عرض مشروع أفلام من المسافة صفر، حيث ارتدى عدد كبير من الحضور الشال الفلسطينى فيما حملت السيدات العلم الفلسطينى مطلقين الزغاريد الفلسطينية قبل عروض الأفلام. فضلا عن اختيار المهرجان فيلم المخرج الجزائرى لطفى بوشوشى «عين لحجر»، للافتتاح، العمل الذى يدور فى إطار كوميدى، فى قرية تتعرض لظروف جوية صعبة ليستغل رجل سيئ السمعة الأمر فى محاولة منه للثراء.

وعبر الفنان القدير محمود حميدة، عن سعادته البالغة بتكريمه فى مهرجان وهران الدولى للفيلم العربى، كما أشاد بالعروض الفنية التى قدمت خلال فعاليات المهرجان معبرة عن أوجاع القضية الفلسطينية، مقدمًا الشكر لإدارة المهرجان ودعمها الدائم والمتواصل للأفلام العربية المتضامنة مع القضية الفلسطينية.

وفى ذات الصدد، أكد الفنان أحمد مجدى، أن مهرجان وهران الدولى للفيلم العربى يلعب دورا مهما جداً فى دعم السينما الجزائرية والعربية، لافتًا إلى أن هذا المهرجان عاد بقوة رغم كل الصعوبات التى مر بها خلال السنوات الماضية، داعيا إلى تنظيم مهرجانات أكثر من أجل توطيد جسور التعاون بين السينمائيين العرب، معتبرا أنها فرصة حقيقية للتلاقى والقيام بمبادرات سينمائية وفنية.

وأضاف مجدى، فى تصريحاته على هامش فعاليات المهرجان، قائلا: «شرف كبير جداً لى أنى متواجد هنا فى مهرجان وهران للفيلم العربى وأتمنى له النجاح أكثر وأكثر، وأن تكون هذه البداية التى لا نهاية لها».

وعن أصوله الجزائرية، أعرب الفنان أحمد مجدى عن سعادته لتواجده بالجزائر بعد 20 عاما، معلقًا أن والدته جزائرية الجنسية ويفتخر بذلك، قائلًا: «سعيد بتواجدى فى مكان أشاهد فيه ملامحى وملامح أقاربى وأهلى ولدى شعور كبير بالألفة وأتمنى أن يُكلل هذا الشعور بمشاريع قادمة».

وتابع: «لم يسبق لى زيارة الجزائر منذ حوالى 20 سنة، تحديدا منذ وفاة جدتى ولكن أتمنى أن أتواجد بالجزائر فى الفترة القادمة كسينمائى وليس مجرد ضيف، واشتقت كثيرًا للمأكولات الجزائرية ووالدتى ماهرة جداً فى الطبخ ولا أجد أحسن من طهيها».

كما أعرب المخرج والمنتج الفلسطينى رشيد المشهراوى، صاحب فكرة المشروع السينمائى «من المسافة صفر»، عن سعادته البالغة بالحضور القوى للجمهور الجزائرى وتضامنه الدائم مع فلسطين، مشيرا إلى أن هذه الأفلام باتت تنافس فى المهرجانات بقيمتها السينمائية وتعتبر وثيقة سواء الآن أو للأجيال القادمة توثق التفاصيل الصغيرة للعدوان المتواصل على قطاع غزة. معلنا أنه سيتم عرض هذه الأفلام فى 80 بلدا.

وقال المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى، إن عرض مشروع أفلام من المسافة صفر بمهرجان وهران للفيلم العربى فى دورته الـ12، فخرا بصناع الأفلام ممن قدموا أعمالهم من قلب غزة وفى وسط الحرب، مؤكدًا أن الفيلم مرشح لتمثيل فلسطين فى سباق الأوسكار أفضل فيلم أجنبى.

ووجّه رشيد الشكر لمهرجان وهران وللمدير الفنى للمهرجان ليندا بالخيرية التى حرصت على أن يشارك المشروع بالمهرجان، ووجه الشكر أيضًا لفيصل الشيبانى المدير العام للمهرجان. وتضمن الجزء الأول عرض أفلام: «سيلفى» لريما محمود و«لا إشارة» لمحمد شريف و«سورى سينما» لأحمد حسونة و«فلاش باك» لإسلام زريعى و«صدى» لمصطفى كلاب و«كل شىء على ما يرام» لنضال دامو و«بشرة ناعمة» لخميس مشهراوى و«سحر» لبشار البلبيسى و«المعلم» لتامر نجم و«يوم دراسى» لأحمد الدنف و«أوفر لود» لعلاء إسلام أيوب.

يذكر أن مشروع المسافة صفر للمخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى، وهى الأفلام التى تم تصويرها من قلب غزة ووسط الحرب لمخرجين محاصرين فى غزة بعد طوفان الاقصى وعددها 22 فيلمًا، يأتى عرض الأفلام احتفاءً بمرور 365 يومًا على طوفان الأقصى.