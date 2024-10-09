داخت ووقعت من الشباك.. وفاة طالبة مصابة بالأنيميا الحادة سقطت من الخامس

لفظت طالبة في العقد الثاني من عمرها، أنفاسها الأخيرة إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنطقة مساكن المحمودية في القطامية بمحافظة القاهرة وذلك لإصابتها بالأنيميا الحادة وتم نقل جثتها للمستشفى تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية، إشارة من مستشفى البنك الأهلي تفيد استقبال المستشفى طالبة بالصف الثالث الثانوي 17 عاما، مصابة بكسر مفتوح في الساق اليسرى واليمنى وانخفاض حاد بالدورة الدموية وكدمات وسحجات متفرقة ولا يمكن استجوابها.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة، إلى موقع الحادث وتبين أن الفتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الخامس، حيث تبين من التحريات التي أجرتها فرق مباحث القاهرة أن الفتاة مصابة بمرض الأنيميا الحادة وهو الذي يتسبب لها بنوبات إغماء متكررة ورجح سقوطها لهذا السبب.