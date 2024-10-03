دخلت على قدميها خرجت جثة.. حكاية طالبة توفت بمستشفى في المنوفية

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يستغيث لما حدث لنجلته الطالبه مريم محمود، المتوفية أثناء التجهيز عملية جراحية داخل مستشفى الهلال بالمنوفية، بمعرفة ما حدث لها وتسبب في وفاتها داخل المستشفى.

وفاة طالبة أثناء تجهيزها لإجراء عملية جراحية بالمنوفية



وقال إن ابنته تبلغ من العمر 14 عامًا، وإنها كانت تعاني من ألم في أسفل القدم ودخلت مستشفى الهلال للتأمين الصحي بعد الانتهاء من الإجراءات الطبية من أشعة وخلافه، وبعد دخولها فوجئ بإخباره بنقلها إلى العناية المركزة.

تفاصيل وفاة طالبة أثناء تجهيزها لإجراء عملية جراحية بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بالمنوفية

وأضاف أن الأطباء قالوا إنهم لا يعلمون سبب ما حدث ومكثت في العناية المركزة من الـ11.30 صباح الأمس إلى أن أخبروهم بوفاتها، وأنه أبلغ قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسرة الطالبة مريم تنتظر انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة لدفن جثمانها بالمنوفية

وتنتظر أسرة الطالبة مريم محمود، انتهاء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة بعد تحويل الطالبة إلى الطب الشرعي بشبين الكوم، لاستلام الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة.

وفي وقت سابق، تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بورود بلاغ وفاة طالبة داخل مستشفى الهلال للتأمين الصحي دائرة المركز، أثناء تجهيزها لإجراء عملية جراحية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار تصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.