أسرة طالبة طب الإسكندرية تتهم 3 زميلات بإلقاء ابنتهم من شرفة المدينة الجامعية

فجرت أسرة طالبة كلية الطب التى لقيت مصرعها مساء امس فى ظروف غامضة مفاجئة بشان الواقعة حيث وجهت أسرة الطالبة الفقيدة وأصدقائها أصابع الاتهام إلى ثلاث فتيات زميلاتها بإلقائها من الطابق الثامن بعد استدراجها للمدينة الجامعية بحجة زيارة إحداهن ثم التخلص منها بسبب خلافات بينهم.

كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية امن الاسكندرية تفاصيل مصرع طالبة طب بالفرقة الخامسة في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وسقوطها من سكن المغتربات.تبين إن الطالبة " سهيلا نصر السوسانى "ليست من نزلاء السكن بالسنة الدراسية الحالية، بل كانت نزيلة منذ سنتين، ولكنها كانت تتردد على السكن لزميلاتها من وقت لآخر، وأنهم فوجئوا برسوبها في عدد من المواد، الأمر الذي جعلها تمر بحالة نفسية سيئة قبل وقوع الحادث.

وكان اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط فتاة من أعلى دار مغتربات تابعة لجامعة الإسكندرية بمنطقة محرم بك دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة فتاة فى العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها مسجاة بأرضية الشارع، وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور بالجمجمة وكافة أنحاء الجسم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة والتي أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث، كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة المتوفية لبيان سبب الوفاة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وإستدعاء مسئولى الدار لسؤالهم.

وتداول أصدقاء طالبة كلية الطب البشري في الإسكندرية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: دمها مش هيروح على الأرض، حسبي الله ونعم الوكيل، حق أختي سهيلا، راجع راجع، حق دكتورة سهيلة فين، حق سهيلة لازم يرجع، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في القضية.

وقال شقيق طالبة طب الإسكندرية إنها توفيت في ظروف غامضة، مشتبهين في وجود شبهة جنائية، وأن ذلك جاء بفعل بفاعل.

نشر شقيق سهيله نصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خبر وفاتها، وكتب: “فقدنا اختي الدكتوره سهيلا نصر حسن السوساني الطالبه بالفرقه الخامسة في كلية الطب البشري جامعه اسكندرية في ظروف غامضة تم القائها من الدور الثامن مساكن الطالبات، والحقيقة ما زالت غائبة! وحقها لا يمكن أن يضيع.. نطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف من النائب العام لتوضيح ملابسات الجريمة، ومحاسبة المسؤولين".

وتابع: أين حقوق الإنسان من هذه القضية؟ يجب أن يكون هناك تدخل فوري من جميع الجهات المختصة لضمان العدالة لبنتنا.. لن نتوقف حتى نأخذ حقها، صوتنا واحد ولن نسكت!

بينما نشرت مشيرة نصر شقيقة سهيلا نصر التي اشتهرت إعلاميًا خلال الساعات الماضية بـ"فتاة الإسكندرية" منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اخت دكتور سهيلة اختى ماتت بفعل فاعل والطب الشرعي قرر وجارى البحث والتحقيق وحقها هيرجع هيرجع.. وأی حد يقول إشاعات حسبي الله ونعم الوكيل).

وتداول رواد "فيس بوك" منشورات شقيقة الفقيدة سهيلا نصر، التي أكدت أنه عقب رؤية أسرتها جثمانها كانت ملابسها ممزقة وهاتفها مهشم تمامًا، وطالبت الأسرة بالتحقيق في ملابسات وفاتها والتوصل لحقيقة وجود شبهة جنائية من عدمه.