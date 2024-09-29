أول تعليق من جامعة الإسكندرية حول وفاة طالبة الطب: "لم تكن مقيمة بالمدينة الجامعية"

كشفت جامعة الإسكندرية في بيان لها اليوم، أن ما أثير في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن إقامة الطالبة سهيلة نصر حسن - المقيدة بالفرقة الخامسة بالكلية الطب في المدينة الجامعية، فإن إدارة المدن الجامعية أعلنت أن الطالبة غير مقيمة بالمدينة الجامعية وغير مقيدة بها، وتقوم جهات التحقيق وعلى رأسها النيابة العامة بالتحقيق في ملابسات الحادث.

الطالبة غير مقيمة في المدينة الجامعية …

ونعت كلية الطب جامعة الإسكندرية الطالبة سهيلة نصر حسن، المقيدة بالفرقة الخامسة بكلية الطب التي وافتها المنية منذ عدة أيام جراء حادث بمنطقة محرم بك.

شددت إدارة كلية الطب جامعة الإسكندرية على أنها تحقيقات الحادث، التي أوضحت أن الطالبة كانت تقيم بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، حين تعرضت لهذا الحادث المؤسف.



وقالت إدارة المدن الجامعية - إن الطالبة لما تكن من نزلاء دار مغتربات خارج الجامعة في العام الدراسي الحالي 2024/2025م، بل كانت، نزيلة به منذ عامين، وكونها تتردد على الدار من حين إلى آخر على صديقاتها فوجئوا بسقوطها من الطابق السابع.