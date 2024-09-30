الأمن يكشف واقعة تصوير طالبة داخل حمام الجامعة.. تفاصيل

القت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عامل بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، لاتهامه بتصوير طالبة بالفرقة الثانية بكلية العلوم، داخل دورة المياه.

تصوير طالبة داخل حمام الجامعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الجيزة اخطار من مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، يفيد بورود بلاغ من الأمن الإداري بإحدى الجامعات الخاصة، عن قيام عامل بتصوير الطالبات داخل دورة المياه.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وبسؤال المجنى عليها طالبة بالفرقة الثانية أقرت أنه خلال تواجدها بدورة المياه، لاحظت قيام عامل نظافة بتصويرها، وأبلغت أمن الجامعة وتم التحفظ على المتهم وعلى هاتفه المحمول وجدوا صورا وفيديوهات للطالبة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.