الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 48 جندياً بينهم 7 بجروح خطيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 48 جندياً بينهم 7 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز في نبأ عاجل.

بدوره أعلن إسعاف الاحتلال الإسرائيلي، عن نقل 12 مصابًا جراء القصف الأخير من لبنان على حيفا.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 105 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا على دفعتين.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 185 صاروخًا من لبنان باتجاه خليج حيفا في الأولى، و20 صاروخا في الدفعة الثانية.

ومن جانبه أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف ‏مدينة ‏حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة.

وقال حزب الله في بيانه اليوم، "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصفنا عند الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 8-10-2024، مدينة ‏حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة"، وفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

كما أعلن حزب الله اللبناني، "عن استهدافه تجمعًا لقوات الاحتلال في موقع البغدادي بسرب من المسيرات الانقضاضية أصابت أهدافها بدقة".