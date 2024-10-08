الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان

طيران الاحتلال الإسرائيلي
طيران الاحتلال الإسرائيلي

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم  الثلاثاء،غارة على حي الراهبات بمدينة النبطية جنوبي لبنان.

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 45 فلسطينيا من الضفة الغربية

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خالد مشعل: خسائرنا تكتيكية وخسائر الاحتلال الإسرائيلي استراتيجية

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة الخضر بمحافظة بعلبك الهرمل شمالي البقاع .

 

كما شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات متتالية على بلدة الخيام أقصى الجنوب الشرقي اللبناني، وأغار على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

 

ارتفاع حصيلة شهداء غزة 

 

 ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إلى 41,965، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر الماضي، وبلغ حصيلة الإصابات نحو إلى 97,590 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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