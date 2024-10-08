الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء،غارة على حي الراهبات بمدينة النبطية جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة الخضر بمحافظة بعلبك الهرمل شمالي البقاع .

كما شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات متتالية على بلدة الخيام أقصى الجنوب الشرقي اللبناني، وأغار على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

ارتفاع حصيلة شهداء غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إلى 41,965، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر الماضي، وبلغ حصيلة الإصابات نحو إلى 97,590 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.