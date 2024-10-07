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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

المنطقة الشمالية العسكرية تطلق المرحلة الثالثة من حملة "بلدك معاك" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

جانب من حملة بلدك
جانب من حملة بلدك معاك

انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها فى دعم المجتمع المدنى، نفذت المنطقة الشمالية العسكرية المرحلة الثالثة من حملة " بلدك معاك " بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية.

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وتضمنت المرحلة الثالثة من الحملة توزيع عدد (1000) شنطة مدرسية بكافة مستلزماتها الدراسية على طلاب المدارس من الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظات نطاق المسئولية للمنطقة الشمالية العسكرية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد، فضلاً عن تنفيذ قافلة طبية بمحافظة الغربية شملت عدد (18) عيادة لمختلف التخصصات الطبية، وعدد ( 3 ) صيدلية تقدم العلاج بالمجان ، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الندوات التثقيفية الصحية لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض المختلفة، وفى إطار الحفاظ على الصحة العامة تم إجراء الكشف الطبى على طلاب المدارس بنطاق المحافظة ، ليصل إجمالى عدد المنتفعين بالخدمات الطبية التى تم تقديمها من خلال القافلة (17315) مواطن.

وأكد اللواء أ ح هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لدعم جهود التنمية الشاملة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من أبناء الشعب المصرى العظيم.
 

 

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