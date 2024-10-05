السبت 05 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

احتفالاً بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا للجماهير

ذكرى انتصار حرب أكتوبر
ذكرى انتصار حرب أكتوبر

بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تقرر فتح المتاحف العسكرية مجاناً لاستقبال الجماهير خلال يوم السادس من أكتوبر، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفى العلمين وبورسعيد.
 

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يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته.

 

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