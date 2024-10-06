القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السابع عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2024»

فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وحرصًا من القوات المسلحة على المساهمة فى إثراء الوعى الثقافى والفكرى لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور، نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوى السابع عشر للثقافات العسكرية«ذاكرة أكتوبر 2024» ببانوراما حرب أكتوبر.

يضم المعرض بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور، وكذا جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التى تناولت مراحل حرب أكتوبر, بمشاركة وزارات ( التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والثقافة, ومشيخة الأزهر الشريف ) وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية بالإضافة إلى إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

كما اشتمل المعرض على الصور الفوتوغرافية وعدد من اللوحات الزيتية والماكيتات التى جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم فى نصر أكتوبر بإشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

يحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة لنماذج من الأسلحة والمعدات التى شاركت فى الحرب، كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

ولإثراء روح الإبداع الفنى اشتمل المعرض على مسرح ثقافى فنى لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية, ومديريات التربية والتعليم.

حضر مراسم افتتاح المعرض اللواء أ. ح وليد حمودة مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والمعرفة وعدد من طلبة المدارس والجامعات المصرية.