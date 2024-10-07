تعد البطاطس من أفضل الأكلات المحببه لدى الكبار والصغار لمذاقها الطيب والذكي ولسهولة تحضيرها بأكثر من طريقة.

ويمكن تحضيرها على طريقة البشاميل من الطرق المفضله مع البطاطس مع تبيليه والصلصه والإعشاب لتعطي عليها مذاق طيب ولا يمكن الاستغناء عنه.

واليوم نقدم لكٍ طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل بخطوات سهلة وبسيطة يسهل تحضيرها.

المقادير

- مقادير الدجاج :

صدر الدجاج : 1 صدر (مقطع إلى مكعبات صغيرة)

البصل : 1 حبة (مفروم)

الثوم : فص (مهروس)

الفليفلة الحمراء : 1 حبة (مقطعة)

فليفلة خضراء : 1 حبة (مقطعة)

الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة (مطحون)

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- مقادير صلصة البشاميل :

دقيق : 2 ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

الزبدة : 50 جم

فلفل أسود : رشّة (مطحون)

حليب : 3 اكواب

- مقادير البطاطس :

البطاطس : 5 حبات (مقطعة شرائح)

ملح : رشّة

الزعتر : ملعقة صغيرة (مطحون)

فلفل أسود : رشّة (مطحون)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

جبن موزاريلا : 100 جراماً (مبشور)

طريقة التحضير

لتحضير البطاطس: حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

صُفي شرائح البطاطس في صينية فرن، ثم انثري عليها الملح، والزعتر، والفلفل الأسود، وصبّي زيت الزيتون على الوجه.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

لتحضير الدجاج: سخّني الزيت في مقلاة على النار، وإقلي البصل حتى يذبل.

أضيفي الثوم ومكعبات الدجاج، وقلّبي المكونات لعدة دقائق حتى يتغير لونها.

أضيفي الفليفلة الحمراء، والفليفلة الخضراء، ومعجون الطماطم.

نكّهي المكونات بالفلفل الأسود والملح، وقلّبي حتى تنضج.

لتحضير صلصة البشاميل: ذوّبي الزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي الدقيق وقلّبي حتى تتجانس المكونات، ثم صبّي الحليب تدريجياً مع التحريك المستمر حتى تحصلي على صلصة متماسكة، ثم رشّي الملح والفلفل الأسود وحركي جيداً.

رُصي نصف كمية البطاطس في قعر طبق بايركس، ووزّعي فوقها خليط الدجاج، ثم وزعي ما تبقى من البطاطس فوق الدجاج.

وزعي صلصة البشاميل على الوجه بالتساوي.

انثري جبن الموزاريلا على الوجه، ثم أدخلي البايركس إلى الفرن لحوالي 25 دقيقة.

قدّمي البطاطس بالبشاميل ساخنة.