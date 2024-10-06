الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يتوج بالبطولة العربية لرياضة البريدج

بوابة الوفد الإلكترونية

توج فريق البريدج بالنادي الأهلي بالبطولة العربية للأندية الخامسة عشرة، بعد فوزه على فريق ‏نادي الملك حسين الأردني في نهائي البطولة.‏

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مهند مجدي رئيسًا لبعثة يد الأهلي في المغرب

وحافظ الأهلي على اللقب للعام الثاني على التوالي، فيما جاء فريق الملك حسين في المركز ‏الثاني وفريق نادي دبي في المركز الثالث.‏

مثل الأهلي في البطولة كل من خالد أباظة وأحمد زين وهادي سامي وطارق صلاح وشريف ‏حلمي، ومقرر اللعبة أحمد زايد.

على صعيد آخر ، حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي على تهنئة لاعبي  فريق كرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي، وذلك بعد التتويج ببرونزية العالم لليد ،وذلك في حضور محمود الخطيب، رئيس النادي، و خالد العوضي  مدير إدارة النشاط الرياضي. 
واحتفى لاعبو فريق الكرة وأعضاء الجهاز الفني بلاعبي فريق كرة اليد  بعد هذا الإنجاز الكبير، وطوقوا أعناقهم بباقات الورود، والتقاط الصور التذكارية  وسط حضور كبير من براعم وقطاعات الناشئين لكرة اليد وكرة القدم بالنادي في مدرجات التتش.

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