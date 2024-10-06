مهند مجدي رئيسًا لبعثة يد الأهلي في المغرب

قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة كرة اليد «رجال وسيدات» المتوجهة إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تستضيفها مدينة العيون خلال الفترة من ٨- ٢٠ أكتوبر الجاري.

قام مهند مجدي خلال الأيام الماضية بالاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالسفر وأماكن الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب، بالتنسيق مع الكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد.

وكان الأهلي قد نجح في حصد الميدالية البرونزية لبطولة العالم لكرة اليد بعدما نجح في تحقيق الفوز على برشلونة الإسباني، مما جعل هناك حالة من السعادة الكبيرة وسط اللاعبين والجهاز الفني خلال الفترة الحالية.

وكانت بطولة العالم لكرة اليد قد استضافتها جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية، والتي شارك بها الأهلي والزمالك.