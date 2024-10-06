الداخلية تلقي القبض على سائق تحرش بسيدة أجنبية في المعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإرتكاب واقعة تحرش بإحدى السيدات بالقاهرة في المعادي.

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (سيدة " تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد إحدى السيارات لقيامه بالتحرش بها حال مروره بجانبها أثناء سيرها بدائرة القسم وفر هارباً.



وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (موظف بإحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.