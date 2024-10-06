نصب على المواطنين.. الداخلية تضبط مدير كيان تعليمي بالقاهرة دون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "دون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، بالنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم والترويج عبر "الإنترنت" بأن الكيان التعليمى خاصته حاصل على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية "على خلاف الحقيقة" بقصد استقطاب المواطنين والاستيلاء على أموالهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (طلبات التحاق دراسية بجامعات أجنبية – عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى السفر – مطبوعات دعائية لنشاطه– أكلاشيه بإسم الكيان– مبالغ مالى عملات "محلية وأجنبية" - جهاز حاسب آلى "لاب توب" بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" – 2هاتف محمول.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.