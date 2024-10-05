أكاديمية البحوث الزراعية للتنمية البشرية وإيكاردا تنظمان برنامج مهارات التواصل الرقمي

نظم مركز البحوث الزراعية ممثلا في أكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية فعاليات الدورة التدريبية بعنوان مهارات التواصل الرقمي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بالتأكيد علي الاهتمام بالتنمية البشرية المتكاملة ومنها تنمية مهارات وقدرات اعضاء الهيئة البحثية وإعداد القيادات، وقد تم إنعقاد الدورة التدريبية بعنوان " مهارات التواصل الرقمي بالقاعة الرئيسية لمركز البحوث الزراعيةضمن دورات التنمية البشرية التى تقيمها أكاديمية مركز البحوث الزراعية للبرامج التدريبية والتنمية البشرية المتكاملة والشهادات المهنية، وقد قامت الدكتورة كريمان دياب – المدير التنفيذي للأكاديمية بإدارة البرنامج التدريبي ، وبحضور عدد ٧٠ من اعضاء الهيئة البحثية

و رؤساء أقسام المعاهد البحثية والمعامل المركزية والارشاد والإنتاج الزراعي بمركز البحوث الزراعية المشاركين بالبرنامج التدريبي وبالتعاون مع منظمة الايكاردا



و قد شهد البرنامج التدريبي تفاعلا ومشاركة جيدة من الحضور حول مهارات التواصل الرقمي الفعال كأحد المهارات الشخصية الهامة وأهميتها في تطوير الأداء علي المستوي الشخصي والمهني.